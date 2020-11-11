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Количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн
медработники в Италии, Alessandro Fucarini/Keystone Press Agency

Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Италии достигло с начала пандемии 1 028 424. Соответствующую информацию предоставили в среду в министерстве здравоохранения республики.

За минувшие сутки в Италии выявили 32 961 новый случай заражения COVID-19. Число летальных исходов от последствий коронавируса нового типа за прошедшие 24 часа составило 623 – это максимальный показатель с начала апреля. Общее количество жертв составило 42 953.

Уточняется, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Италии вылечились 372 113 пациентов.

ЕТ

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