Количество заразившихся коронавирусом в Италии с начала пандемии превысило 1 млн
11 ноября 2020, 20:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Количество заразившихся коронавирусом нового типа на территории Италии достигло с начала пандемии 1 028 424. Соответствующую информацию предоставили в среду в министерстве здравоохранения республики.
За минувшие сутки в Италии выявили 32 961 новый случай заражения COVID-19. Число летальных исходов от последствий коронавируса нового типа за прошедшие 24 часа составило 623 – это максимальный показатель с начала апреля. Общее количество жертв составило 42 953.
Уточняется, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Италии вылечились 372 113 пациентов.
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