Количество жертв коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч человек
11 ноября 2020, 19:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
С начала пандемии в Великобритании жертвами коронавируса нового типа стали более 50,3 тысячи человек. Согласно последним данным, этот показатель является самым высоким на территории Европы.
Количество пациентов, умерших в Соединенном Королевстве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки составило 595.
Уточняется, что за прошедшие 24 часа на территории Великобритании были зафиксированы 22,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии число выявленных случаев инфицирования составило 1,25 миллиона.
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