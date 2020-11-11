Количество жертв коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч человек

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11 ноября 2020, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

улица Лондона, Rob Pinney/Keystone Press Agency

С начала пандемии в Великобритании жертвами коронавируса нового типа стали более 50,3 тысячи человек. Согласно последним данным, этот показатель является самым высоким на территории Европы.

Количество пациентов, умерших в Соединенном Королевстве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки составило 595.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа на территории Великобритании были зафиксированы 22,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии число выявленных случаев инфицирования составило 1,25 миллиона.