Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Количество жертв коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч человек

, 19:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Количество жертв коронавируса в Великобритании превысило 50 тысяч человек
улица Лондона, Rob Pinney/Keystone Press Agency

С начала пандемии в Великобритании жертвами коронавируса нового типа стали более 50,3 тысячи человек. Согласно последним данным, этот показатель является самым высоким на территории Европы.

Количество пациентов, умерших в Соединенном Королевстве от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки составило 595. 

Уточняется, что за прошедшие 24 часа на территории Великобритании были зафиксированы 22,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии число выявленных случаев инфицирования составило 1,25 миллиона.

ЕТ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью