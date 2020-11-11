ЕС закупит 300 миллионов доз новой вакцины

11 ноября 2020, 19:00[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Европейская комиссия заключила сделку на 300 миллионов доз вакцины Pfizer/Biotech. Это новая вакцина немецко-американской фирмы.
Сделка предусматривает поставку 200 миллионов доз новой вакцины и возможность приобретения еще 100 миллионов доз. Великобритания вышла из Евросоюза в январе. Она заключила собственную сделку на 40 миллионов доз. Этого достаточно для 20 миллионов человек.
Это заявление последовало после релиза, в котором была представлена новая вакцина немецкой и американской компаний Pfizer и Biotech. Они объявили о 90 процентной эффективности препарата.
Это уже третья вакцина. Первая была выпущена Россией. О второй объявили Соединенные Штаты.
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