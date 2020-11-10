Германия ждет, что ЕС будет закупать ее вакцину

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10 ноября 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ангела Меркель на фото globallookpress.com/ Markus Schreiber

Немецкие власти ожидают, что Евросоюз подпишет соглашение о закупке новой вакцины. Ее разработали немцы совместно с американцами.

Евросоюз подпишет окончательное соглашение о закупке вакцины BioNTech-Pfizer. Оформление сделки должно произойти в ближайшие дни. Такие ожидания высказал министр здравоохранения Германии Йенс Спан.

«Теперь мы доведем это до скорейшего завершения», — сообщил глава минздрава Германии

Йенс Спан ожидает, что Германия получит до 100 миллионов доз новой вакцины. Но это заявление вызывает сомнения у коллег главы немецкого минздрава. Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что никто не знает для какого количества людей вакцина будет доступна.