Баку начал размещать полицейские участки на занятых территориях в Карабахе

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11 ноября 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Карабах, фото: Russian Look

Министерство внутренних дел Азербайджана начинает переводить отделы полиции на освобожденные от армянской оккупации территории. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«Первым таким подразделением стало районное управление полиции Ходжавендского района. Оно размещено в поселке Гадрут», - говорится в сообщении.

Силы полиции на эти территориях будут исполнять функции временных комендатур до окончания интеграции занятых районов.

Посол Азербайджана в РФ: Баку никогда не стремился изгнать из Карабаха мирных армян.