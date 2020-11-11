Посол Азербайджана в РФ: Баку никогда не стремился изгнать из Карабаха мирных армян
11 ноября 2020, 21:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы вечером в среду, 11 ноября, заявил, что Баку никогда не стремился "изгнать армянское мирное население" из Нагорного Карабаха.
По словам посла, подобный вопрос никогда не ставился. Более того, как отметил Полад Бюльбюль оглы, решение покинуть территорию или остаться на ней является личным делом каждого человека. Он также указал на то, что в Азербайджане постоянно живут 30 тысяч армян, к которым никто "не относится предвзято".
Ранее дипломат сообщил, что азербайджанские власти считают проблему конфликта в Нагорном Карабахе решенной.
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