Посол Азербайджана в России: в Баку считают карабахский вопрос решенным
11 ноября 2020, 21:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы вечером среду, 11 ноября, заявил журналистам, что проблема конфликта в зоне Нагорного Карабаха больше не стоит перед Баку.
По словам посла, речь идет не о перемирии, а о полном "решении карабахского вопроса". Полад Бюльбюль оглы уточнил, что проблема решена.
Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе. В регионе, как сообщалось, будут размещены российские миротворцы.
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