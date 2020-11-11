Посол Азербайджана в России: в Баку считают карабахский вопрос решенным

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11 ноября 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы вечером среду, 11 ноября, заявил журналистам, что проблема конфликта в зоне Нагорного Карабаха больше не стоит перед Баку.

По словам посла, речь идет не о перемирии, а о полном "решении карабахского вопроса". Полад Бюльбюль оглы уточнил, что проблема решена.

Напомним, 9 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Карабахе. В регионе, как сообщалось, будут размещены российские миротворцы.