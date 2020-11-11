Алиев заявил, что война в Карабахе завершилась победой Азербайджана

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11 ноября 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Азербайджана Ильхам Алиев, Piero Tenagli/Keystone Press Agency

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в среду, 11 ноября, что война в Нагорном Карабахе завершена победой его страны. По словам политика, Баку планирует потребовать от Еревана компенсацию.

Алиев уточнил, что Алиев проведет оценку ущерба после конфликта в Нагорном Карабахе и после этого потребует от Армении выплату компенсации.

Напомним, в ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Также в зоне нагорно-карабахского конфликта будут размещены российские миротворцы.