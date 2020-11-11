Российские миротворцы занимают свои позиции в Нагорном Карабахе

Аргументы Недели → Армия 13+

11 ноября 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Сообщает Минобороны России.

Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции. Генеральным штабом ВС РФ спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями.