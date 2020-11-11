Elle утверждает, что Меган Маркл поссорилась с мужем из-за выборов в США и уехала в Мексику

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11 ноября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Elle

Меган Маркл, Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Журналисты, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщили, что Меган Маркл поссорилась с принцем Гарри из-за выборов в США. После конфликта герцогиня Сассекская якобы одна уехала в Мексику.

Источники заявили, что членам королевской семьи нельзя высказываться о политике, поэтому принц Гарри пытался не позволить своей жене произносить агитационные речи в пользу кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

Меган якобы подобные ограничения со стороны супруга не понравились, вследствие чего между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В ходе конфликта принц, по сообщениям инсайдеров, заявил, что из-за жизни в США он лишен возможности видеться с родными. Это, как утверждают источники, разозлило экс-актрису, поэтому она решила побыть одна и уехала в Мексику.

Официально вышеуказанная информация не подтверждена.