Журналисты подсчитали общую стоимость украшений Меган Маркл, доставшихся ей от принцессы Дианы

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30 октября 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Irish Sun

Меган Маркл в серьгах принцессы Дианы, Pool/ZUMAPRESS.com

Журналисты подсчитали примерную стоимость всех украшений супруги британского принца Гарри, которые ранее принадлежали принцессе Диане. После смерти жены принца Чарльза ювелирные изделия были переданы их сыновьям.

Впоследствии братья поровну разделили украшения и подарили их своим женам. Теперь Меган Маркл довольно часто появляется на публике в ювелирных изделиях, принадлежавших свекрови. Их общая стоимость составляет около 650 тысяч фунтов стерлингов (64 миллиона рублей).

В частности, на свою свадьбу Меган надевала объемное кольцо с аквамарином, которое после развода принцессы Дианы с принцем Чарльзом стало "заменой" обручального. Его цена на аукционе, как утверждает геммолог Александра Митчелл, может составлять примерно 100 тысяч фунтов стерлингов (9,9 миллиона рублей).

Не раз бывшая американская актриса посещала различные публичные мероприятия в серьгах в виде бабочек и ожерелья с таким же кулоном, сделанных из золота с бриллиантами и сапфирами. Принцесса Диана попадала в этих аксессуарах в объективы фотокамер в 80-х годах прошлого века во время тура в Канаде. Сейчас их цена, по мнению основателя компании по перепродаже предметов роскоши Prestige Pawnbrokers Джеймса Константину, достигает 50 тысяч фунтов стерлингов (4,9 миллиона рублей).