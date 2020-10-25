Муж Елизаветы II назвал поведение принца Гарри и Меган Маркл «инопланетным»
25 октября 2020, 15:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
Королевский биограф Ингрид Сьюард сообщила, что принц Филипп, которому сначала очень понравилась избранница внука Гарри Меган Маркл, впоследствии назвал поведение герцога и герцогини Сассекских "инопланетным".
Согласно последней информации, предоставленной Сьюард, принц Филипп был расстроен и разочарован, узнав, что принц Гарри и его жена решили перестать выполнять обязанности членов королевской семьи. Супруг Елизаветы II был уверен, что бывшая актриса поддержит монархию и своего супруга.
Когда Гарри и Меган покинули Великобританию, принц и вовсе назвал их поведение "инопланетным". После этого, по словам королевского биографа, отношения внука и дедушки сильно пострадали.
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