Принц Гарри и Меган Маркл решили не праздновать Рождество с королевой

Аргументы Недели → В мире 13+

19 октября 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vanity Fair

принц Гарри и герцогиня Меган, Rh1/Keystone Press Agency

Британские журналисты, ссылаясь на собственные источники, заявили, что принц Гарри и его жена Меган Маркл решили не праздновать Рождество с королевой Великобритании Елизаветой II и ее супругом.

Герцог и герцогиня Сассекские, по словам инсайдеров, приняли решение отмечать католическое Рождество, которое состоится 25 декабря, в Соединенных Штатах. Утверждается, что супружеская пара не планирует покидать Америку в период рождественских праздников из-за пандемии COVID-19. Муж и жена, вероятно, проведут Рождество с матерью Маркл.

Уточняется, что Гарри и Меган намерены прилететь в Великобританию только в канун Нового года. Они проведут в Соединенном Королевстве две недели. Предполагается, что 11 января они примут участие в судебном слушании с изданием Mail on Sunday.