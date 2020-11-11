Отрыв Байдена от Трампа увеличен до пяти миллионов голосов

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11 ноября 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Biden Presidential Transition Vi/Keystone Press Agency

Демократ Джо Байден, который ранее объявил о своей победе на выборах президента Соединенных Штатов Америки, увеличил отрыв от действующего лидера страны Дональда Трампа до 5 миллионов голосов.

Согласно последней информации, за Байдена отдали свои голоса около 77 миллионов граждан США, а за Трампа – примерно 72 миллиона.

Отметим, что оба участника президентской гонки ранее утверждали, что за них было отдано рекордное число голосов избирателей в истории. Дональд Трамп, однако, уточнял, что имеет в виду исключительно "законные голоса".

Напомним, в Штатах окончательную точку в избирательном процессе ставит решение выборщиков. Джо Байден, согласно прогнозам журналистов, набирает необходимые для победы 270 голосов.