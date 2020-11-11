Журналист Михаил Таратута считает, что Дональд Трамп может победить на выборах президента США

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11 ноября 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известный журналист, американист Михаил Таратута считает, что итоги выборов президента США объявлены преждевременно. Он уверен, что говорить о победителе можно только тогда, когда чисто математически у одного из претендентов на Белый дом не останется никаких шансов на победу. А пока продолжается подсчет голосов, суды рассматривают иски в связи с возможными фальсификациями на выборах, и решения судей могут изменить всю картину голосования.

Журналист отмечает, что сторонниками Байдена на улицах уже устраиваются всенародные гуляния, главы государств шлют поздравления, а сам Байден готов подать в суд за то, что до сих пор не начата процедура передачи власти.

«Ну, а что если всё это окажется миражом, если по результатам судебных решений, окончательных подсчетов и пересчетов голосов победителем станет Трамп – что тогда? Тогда главы государств, поспешивших задружиться с новым президентом, попадут в дурацкую ситуацию, выбираться из которой будет крайне неловко, а введенные в заблуждение массы по летней традиции начнут поджигать города и грабить магазины. Ведь так?!», - задается вопросами эксперт.

Михаил Таратута напоминает, что официально кандидат становится президентом только 6 января, когда Конгресс сертифицирует результаты голосования выборщиков, которых делегирует каждый штат. Выборщики, в свою очередь, проведут голосование только 14 декабря.

Журналист отмечает, что в ходе голосования выборщиков случиться может всякое:

«По правилам выборщики обязаны строго следовать полученному мандату, однако за историю американских выборов известны 125 случаев, когда выборщики изменяли свои мандатам и голосовали вопреки волеизъявлению жителей своих штатов. Кто может поручиться, что такого не произойдет в 2020 году?»

Эксперт считает, что голосование выборщиков вполне может повлиять на итоговый результат:

«Например, при таком гипотетическом раскладе: Байден выигрывает, скажем, в Аризоне, Мичигане и Неваде, а Трамп - в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. По этому сценарию у Трампа имеется 268 голосов выборщиков, у Байдена - 270 (необходимый минимум для победы). В этом случае стоит только одному выборщику проголосовать не за Байдена, как велит ему мандат, а за Трампа, как число голосов у кандидатов уравнивается - 269 на 269».

«В этом случае вопрос о президентстве будет решаться в Конгрессе. Но не простым голосованием, что дало бы преимущество Джо Байдену, так как демократов в Конгрессе заметно больше. А голосованием по штатам, каждый штат – один голос. А поскольку за республиканцами стоит большее число штатов — 39 против 19, вот вам еще один сценарий, который может привести к переизбранию Дональда Трампа на новый срок. К слову, американская история знает два таких случая голосования за президента», - уточняет Михаил Таратута.

Он считает, что для США «победа Байдена была бы предпочтительнее, будь она одержана кристально чистым путем»:

«Такая победа была бы предпочтительнее, чем победа Трампа в результате разоблачения фальсификаций на выборах. Иными словами, на мое понимание, уж пусть лучше будет Байден с его сомнительными идеями, но при условии честной победы, чем эффективный Трамп, доказавший, что демократы своими махинациями на избирательных участках разрушили важнейший, если не самый важный демократический институт».

«Мы видим издержки демократической системы правления. Но мы также знаем, что ничего лучшего человечество пока не придумало, и потому разумно беречь лучшее, что имеем. Мы также понимаем, что система демократического правления, как и любая система, имеет свои несущие элементы, а выборы – это не просто один, а главный из них. Стоит тронуть его, как зашатается вся конструкция демократии. Между тем, поступающая информация о состоявшихся выборах дает основания подозревать, что именно на этот участок системы совершено нападение», - заключает эксперт.