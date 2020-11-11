Госсекретарь Джорджии заявил о возможности вручную пересчитать пять миллионов голосов

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

выборы в США, Ron Adar/Keystone Press Agency

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер в среду, 11 ноября, заявил о возможности ручного пересчета голосов в рамках выборов президента США. Речь идет о 5 млн бюллетеней.

Раффенспергер в ходе брифинга отметил, что для того, чтобы точно ответить на вопрос, каков окончательный разрыв между кандидатами на пост президента США, можно пересчитать голоса вручную. Госсекретарь Джорджии заметил, что разница действительно невелика, поэтому в подобных действиях есть необходимость.

Отметим, что разница между объявившим о своей победе на выборах Джо Байденом и действующим лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов.