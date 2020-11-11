Трамп остался без «доказательств» подтасовок на выборах

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11 ноября 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото globallookpress.com/ Jerry Glaser Cbp Photos

Американский почтовый работник отказался от заявлений о фальсификации избирательных бюллетеней. На его заявления опирались республиканцы, когда утверждали, что Байден украл выборы. Трамп остался без «доказательств» подтасовок.

Почтовый работник отказался от своих обвинений после беседы со следователями. Ричард Хопкинся работает в штате Пенсильвания. Он заявил, что руководитель почтовой службы заставил подчиненных подписать запоздавшие бюллетени задним числом.

Подхватившие его историю о фальсификациях с избирательными бюллетенями республиканцы требовали проведения расследования. Следователи и поговорили с «обвинителем». В ходе разговора тот отказался от своих слов.

«Хопкинс не объяснил, почему он подписал ложные показания под присягой», — говорится в заявлении комитета по надзору Палаты представителей: «Осведомитель полностью отказался от своих обвинений в том, что супервайзер подделывал почтовые бюллетени после допроса следователями».

Накануне генеральный прокурор США распорядился провести расследование о фальсификациях. Это спровоцировало скандал в Соединенных Штатах.