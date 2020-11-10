Генпрокурор США потребовал расследовать нарушения на выборах

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10 ноября 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на скриншоте youtube-видео

История с выборами в Соединенных Штатах получила продолжения. В нее вмешался генеральный прокурор США Уильям Барр. Он уполномочил федеральную прокуратуру расследовать «существенные обвинения» в нарушении прав избирателей.

Действия генерального прокурора США политологи уже называют вмешательством. Дональд Трамп отказывает уступать. Пока еще действующий американский лидер утверждает, что были подтасовки. Но эти заявления называют необоснованными и бездоказательными. Поэтому распоряжение Уильяма Барра политологам кажется политизированным.

Генеральный прокурор дал зеленый свет на расследование «существенных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов». Это должно произойти до того, как будут официально приняты результаты президентских выборов.

«Такой шаг федеральных прокуроров по вмешательству в гущу выборов традиционно вызовет неодобрение», — говорится в распоряжении американского генпрокурора: «расследование возможных фальсификаций должно проводиться только после завершения гонки».

Барр был назначен Трампом на должность генпрокурора США в феврале 2019 года. Его часто обвиняли в политизации деятельности ведомства. Внутри самой генпрокуратуры распоряжение Уильяма Барра уже вызвало различные кривотолки. Куратор отдела расследований фальсификаций на выборах Ричард Пилгер даже подал в отставку.

История с выборами президента США похоже продолжается. Трамп решил бороться до конца. И у него есть шанс сохранить за собой главный пост в стране. Если генпрокуратура выявит нарушения, может быть назначен пересчет голосов. Может получиться так, что в ключевых штатах у Байдена после пересчета окажется меньше голосов, чем у Трампа. И тогда голоса выборщиков перейдут к пока еще действующему президенту Соединенных Штатов.