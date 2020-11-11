Еще восемь самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван

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11 ноября 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минобороны РФ

Ил-76, mil.ru

В среду, 11 ноября, еще восемь военно-транспортных самолетов с российскими миротворцами прибыли в Ереван. Соответствующую информацию предоставили сегодня вечером в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что самолеты Ил-76 и Ан-124 доставили в Армению более 120 военнослужащих, а также грузовые автомобили повышенной проходимости, бронетранспортеры и средства материально-технического обеспечения. Личный состав уже приступил к разгрузке.

Известно, что после завершения разгрузки на аэродроме Эребуни подразделения совершат трехсоткилометровый марш в район сосредоточения, расположенный в Горис.