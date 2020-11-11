Папа Римский призвал верующих молиться о безопасности роботов и искусственного интеллекта
11 ноября 2020, 18:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: YouTube
Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира в ноябре текущего года усиленно молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству" для изменения мира к лучшему.
Глава римско-католической церкви в рамках своего выступления подчеркнул, что искусственный интеллект и роботы способны улучшить мир, однако лишь в том случае, если технологии будут использоваться людьми в правильном ключе.
В противном случае, по мнению Папы Римского, плоды технического прогресса приведут лишь к усилению неравенства и даже к глобальным вызовам для всего мира.
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