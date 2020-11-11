Папа Римский призвал верующих молиться о безопасности роботов и искусственного интеллекта

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

Папа Римский, R4545 Maria Grazia Picciarella/R

Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира в ноябре текущего года усиленно молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект "всегда служили человечеству" для изменения мира к лучшему.

Глава римско-католической церкви в рамках своего выступления подчеркнул, что искусственный интеллект и роботы способны улучшить мир, однако лишь в том случае, если технологии будут использоваться людьми в правильном ключе.

В противном случае, по мнению Папы Римского, плоды технического прогресса приведут лишь к усилению неравенства и даже к глобальным вызовам для всего мира.