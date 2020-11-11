Президент Бразилии оскандалился из-за заявления про коронавирус

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11 ноября 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

президент Бразилии Жаир Болсонаро на фото globallookpress.com/ Bruno Rocha via www.imago-images

Бразильский лидер Жаир Болсонару предложил гражданам перестать бояться пандемии, и пояснил, что мы все умрем. Это спровоцировало большой скандал в стране.

Жаир Болсонару оскандалился уже в очередной раз. От коронавируса умерли 163 тысяч бразильцев. Президент Бразилии сказал, чтобы люди перестали беспокоиться из-за пандемии.

«Я сожалею о тех смертях, правда, сожалею», — извинился Болсонару сначала, а потом оскандалился: «Но однажды мы все умрем. Нет смысла пытаться убежать от этой реальности».

Ранее президент Бразилии попадал в скандал из-за решения правительства страны скрывать статистику по коронавирусу.