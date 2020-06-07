Президент Бразилии поддержал решение своего правительства скрыть некоторые данные по ситуации с COVID

Аргументы Недели → Общество 13+

7 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Жаир Болсонару, фото Твиттер

Жаир Болсонару, президент Бразилии, поддержал решение правительства скрыть некоторые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране. Болсонару написал в своем Тtwitter, что сводные данные по коронавирусу не дают истинной картины.

Ранее на этой неделе министерство здравоохранения Бразилии перестало информировать об изменении числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Правительство передвинуло на позднее время ежедневные сообщения о числе новых пациентов, а также о количестве смертей, после выпуска вечерних новостей.

Напомним, Бразилия занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством зараженных коронавирусом после США. В Бразилии инфицированы более 670 тысяч человек. Скончались около 36 тысяч человек с подтвержденной инфекцией.

Президент Жаир Болсонару убежден, что опасность коронавируса преувеличена. Он пригрозил ВОЗ выходом Бразилии из организации.