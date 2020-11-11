Политолог Коктыш считает, что Запад лишается морального права судить о выборах в Белоруссии

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11 ноября 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш оценил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление извне.

Российский лидер ранее в рамках саммита ШОС заявил о недопустимости того, чтобы кто-либо навязывал белорусскому народу те или иные решения.

Кирилл Коктыш в беседе с Радио Sputnik высказал мнение, что навязывание является не просто проявлением двойных стандартов. Политический эксперт заметил, что на примере выборов в США можно увидеть, насколько плавающими могут быть "стандарты демократии" – там база данных избирателей в рамках голосования увеличилась почти на 30 процентов. Именно поэтому требования Запада в отношении Белоруссии, а также непризнание выборов в республике, являются не просто проявлением двойных стандартов, но также демонстрируют ситуацию, когда любые ценности и критерии подгоняются под текущие интересы. "Европа в целом лишается морального права судить о степени легитимности белорусских выборов", – заключил политолог.