Всё против Лукашенко. «Ядерный диктатор» Белоруссии теряет доверие даже неодушевлённых предметов

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10 ноября 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на постоянные протесты и бунты, Александр Григорьевич Лукашенко по-прежнему упорно держится за власть, не желая слышать мнение народа. А политический кризис всё продолжается. Причём можно сказать, что против правления Лукашенко уже выступают не только люди, но и даже неодушевлённые предметы.

7 ноября этого года Александр Григорьевич умудрился провозгласить Беларусь ядерной державой. Всему виной – пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Однако уже 8 числа на станции начались множественные сбои. По неофициальным сведениям, в воскресенье 8 ноября на БелАЭС произошли взрывы трансформаторов, связанные с основным генератором. Турбина была остановлена, а мощность энергоблока резко слетела вниз. В МЧС Белоруссии сообщили, что над устранением сбоев уже начата работа. Угрозы безопасности не имеется.

Белорусская АЭС

Но всё же многие граждане РБ и аналитики восприняли это явление, как настоящий прогноз на будущее. Событие аллегорично приравнивают к состоянию действующего белорусского лидера. Нелегитимный Лукашенко продолжает разгоны людей на улицах и всеми силами сражается с оппозицией, невзирая ни на какие последствия. Силовики по-прежнему устраивают на улицах потасовки с демонстрантами. Впрочем, митингующие тоже не дремлют и усиленно бьются за свободную страну. Напомним, что 9 августа в РБ прошли выборы, в результате которых сообщили, что победил Александр Лукашенко. Почти все граждане Белоруссии, за исключением лишь сторонников режима, заявляют, что победа досталась Светлане Тихановской, оппозиционному лидеру и жене известного блогера. После выборов страну охватили массовые акции протестов. Тихановскую официально поддержали в Евросоюзе. Но пока что общая ситуация в РБ остаётся очень тяжёлой и нестабильной.