Тихановская готова начать переговоры с белорусскими властями

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11 ноября 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

Светлана Тихановская, Kay Nietfeld/dpa

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская напомнила, что готова к диалогу с белорусскими властями, для чего и был в свое время создан координационный совет оппозиции.

Тихановская отметила, что как и все мирные граждане Белорусии, "мы хотим настоящего диалога". Об говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее telegram-канале.

Ранее Светлана Тихановская сообщила о своей позиции по Крыму, уточнив, что не может говорить от имени будущего белорусского лидера, так как у него "будет своя какая-то принципиальная позиция".