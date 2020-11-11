Еврокомиссар Кириакидес призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям
11 ноября 2020, 17:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в рамках пресс-конференции в среду заявила, что ЕС должен быть готовым к следующим пандемиям.
Кириакидес также подчеркнула, что Европейскому Союзу необходимо быть подготовленным и к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
Отметим, что ранее Евросоюзу пришлось дать оперативную реакцию на пандемию коронавируса нового типа. Некоторые европейские страны сталкивались с нехваткой самых необходимых средств защиты и оборудования. Кроме того, из-за введения жестких ограничений экономика ЕС столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны.
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