Еврокомиссар Кириакидес призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям

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11 ноября 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

больничная палата, врач, Rolf Vennenbernd/dpa

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес в рамках пресс-конференции в среду заявила, что ЕС должен быть готовым к следующим пандемиям.

Кириакидес также подчеркнула, что Европейскому Союзу необходимо быть подготовленным и к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Отметим, что ранее Евросоюзу пришлось дать оперативную реакцию на пандемию коронавируса нового типа. Некоторые европейские страны сталкивались с нехваткой самых необходимых средств защиты и оборудования. Кроме того, из-за введения жестких ограничений экономика ЕС столкнулась с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны.