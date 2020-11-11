Военный эксперт Козин не считает, что мир находится на пороге новой мировой войны

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11 ноября 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

солдаты, pixabay.com

Член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин оценил отчет чешской военной разведки за 2019 год, в котором говорится, что мир в настоящий момент стоит перед угрозой новой мировой войны.

Владимир Козин выразил уверенность в том, что опасение чешской разведки о вероятности третьей мировой войны чрезмерно преувеличено.

По словам военного эксперта, сейчас у России и США примерное равенство по ядерным боезарядам и носителям, а у остальных стран ядерного оружия значительно меньше. Козин в беседе с Радио Sputnik заметил, что пока оснований для развязывания войны нет, хотя политическое и военно-техническое противостояние, действительно, есть.

Специалист также напомнил, что существует соглашение о предотвращении ядерной войны.