В Казахстане отреагировали на договоренности по Нагорному Карабаху

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели» ]

Здание МИД Казахстана. Фото: сайт МИД Казахстана

МИД Казахстана сделал заявление по поводу прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, особо отметив конструктивную роль России.

В документе говорится, что Казахстан высоко оценивает заявление президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«В Нур-Султане надеются, что Азербайджан и Армения отныне «будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», – говорится в заявлении МИД Казахстана.

Ранее премьер Армении Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху.