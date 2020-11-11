В Казахстане отреагировали на договоренности по Нагорному Карабаху
11 ноября 2020, 13:32[ «Аргументы Недели» ]
МИД Казахстана сделал заявление по поводу прекращения военных действий в Нагорном Карабахе, особо отметив конструктивную роль России.
В документе говорится, что Казахстан высоко оценивает заявление президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«В Нур-Султане надеются, что Азербайджан и Армения отныне «будут стремиться к созданию прочного фундамента для установления долговечного мира и согласия, обеспечения безопасности в регионе», – говорится в заявлении МИД Казахстана.
Ранее премьер Армении Пашинян объяснил, почему подписал соглашение по Нагорному Карабаху.
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