Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша
11 ноября 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды.
По его словам, одна из таких попыток сорвалась, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. Именно в тот момент, как отметил Пашинян, появились «разные мнения по поводу контроля над Шуши этим отрядом».
Пашинян еще раз подчеркнул, что заключенное в ночь на 10 ноября соглашение позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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