Пашинян заявил, что армянские военные дважды пытались вернуть город Шуша

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11 ноября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что захваченный азербайджанскими военными Шуши армяне пытались вернуть дважды.

По его словам, одна из таких попыток сорвалась, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. Именно в тот момент, как отметил Пашинян, появились «разные мнения по поводу контроля над Шуши этим отрядом».

Пашинян еще раз подчеркнул, что заключенное в ночь на 10 ноября соглашение позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.