Турция рассматривает возможность производить российскую вакцину от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса.

В сообщении Минздрава России говорится, что министр здравоохранения Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей «после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

Также сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории.

Ранее Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19.