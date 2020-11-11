Турция рассматривает возможность производить российскую вакцину от коронавируса
11 ноября 2020, 10:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса.
В сообщении Минздрава России говорится, что министр здравоохранения Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей «после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».
Также сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории.
Ранее Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19.
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