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Турция рассматривает возможность производить российскую вакцину от коронавируса

, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Турция рассматривает возможность производить российскую вакцину от коронавируса
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Турция планирует производить российскую вакцину от коронавируса.

В сообщении Минздрава России говорится, что министр здравоохранения Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины «Спутник V» на мощностях турецких фармпроизводителей «после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством».

Также сообщается, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заверил турецкого коллегу на проведенных переговорах в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории.

Ранее Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19.

ДВа

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