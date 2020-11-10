Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19
10 ноября 2020, 14:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 ноября, в рамках выступления на саммите ШОС заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ближайшее время.
Глава РФ напомнил, что в стране уже имеются две зарегистрированные вакцины, которые, согласно данным исследований, являются безопасными и эффективными.
Владимир Путин согласился с тем, что препарат от коронавируса нового типа должен стать всеобщим достоянием человечества и заметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по поставкам вакцин. Российский лидер предложил не политизировать данные процессы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.