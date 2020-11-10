Путин заявил, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19

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10 ноября 2020, 14:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

прививка, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 10 ноября, в рамках выступления на саммите ШОС заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ближайшее время.

Глава РФ напомнил, что в стране уже имеются две зарегистрированные вакцины, которые, согласно данным исследований, являются безопасными и эффективными.

Владимир Путин согласился с тем, что препарат от коронавируса нового типа должен стать всеобщим достоянием человечества и заметил, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по поставкам вакцин. Российский лидер предложил не политизировать данные процессы.