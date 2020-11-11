В столице Монголии решили временно закрыть все учебные заведения
11 ноября 2020, 09:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Улан-Баторе 11 ноября закрылись все учебные заведения: от детских центров до вузов. Демонстрация уроков проходит по телевидению.
В столице Монголии приостановлена работа дошкольных учреждений, школ, профессиональных и высших учебных заведений, а также центров обучения. Для учащихся школ и организаций среднего профессионального образования запущены телеуроки. Их будут показывать ежедневно по ТВ, также записи будут доступны на сайте Минобразования, причем, оплачивать трафик не нужно.
В Монголии за все время пандемии зарегистрировано лишь 382 случая коронавируса и ни одного смертельного исхода.
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