В столице Монголии решили временно закрыть все учебные заведения

Аргументы Недели → В мире 13+

11 ноября 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

В Улан-Баторе 11 ноября закрылись все учебные заведения: от детских центров до вузов. Демонстрация уроков проходит по телевидению.

В столице Монголии приостановлена работа дошкольных учреждений, школ, профессиональных и высших учебных заведений, а также центров обучения. Для учащихся школ и организаций среднего профессионального образования запущены телеуроки. Их будут показывать ежедневно по ТВ, также записи будут доступны на сайте Минобразования, причем, оплачивать трафик не нужно.

В Монголии за все время пандемии зарегистрировано лишь 382 случая коронавируса и ни одного смертельного исхода.