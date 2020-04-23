Под защитой Богов. Оптимистичная коронавирусная ситуация в Монголии

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23 апреля 2020, 22:16 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что Монголия находится почти вплотную к Китаю и граничит с ним, коронавирусное заражение практически обошло эту державу стороной. Никто не знает, что тому причина: счастливая случайность, традиционная медицина или воля Всевышнего.

На данный момент заболевших в Монголии 35 человек, из них 8 уже вылечились. Умерших нет совсем, и возможно, уже не будет. На территории этой страны также не наблюдаются и тяжелобольные. Нет ни одного человека, подключённого к ИВЛ. Люди, обитающие в пустынных областях, всерьёз считают, что их страну оберегает дух Чингисхана или даже сам бог Тэнгри.

Само правительство Монголии не только не впадает в панику, но ещё и помогает всем окружающим. Недавно прошла новость о том, что они направят помощь в Россию, а именно в Иркутскую область и регионы Бурятии. Эта помощь будет абсолютно безвозмездной. Спикер парламента Монголии Занданшатар полон оптимизма и светлых надежд. По мнению некоторых аналитиков, монголам можно не беспокоиться по поводу коронавируса в будущем. Он их уже совсем не затронет.