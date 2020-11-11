В ВОЗ заявили, что в мире обновлен антирекорд по коронавирусу
11 ноября 2020, 08:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Число заразившихся новым коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю более чем на 3,6 млн – это является самым высоким показателем с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 54 тысячи, что на 9 тысяч больше, чем неделей раньше.
В сообщении указывается, что наибольшая доля новых случаев за семь дней по-прежнему приходится на Европу, из которого пришли сообщения более чем о половине новых случаев и почти половине новых смертей.
Предыдущий рекорд роста заболеваемости в мире за семь дней был зафиксирован с 26 октября по 1 ноября – более 3,3 млн случаев.
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