В ряде стран Европы зафиксировали рекордную смертность от коронавируса
11 ноября 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В ряде европейских стран фиксируют рекордные суточные показатели смертности людей с коронавирусом.
В Испании за сутки зарегистрировали 411 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 – это наибольшее количество c момента начала второй волны. В 11 автономных сообществах Испании, а также в автономных городах Сеуте и Мелилье в настоящий момент в среднем на каждые 100 тыс. жителей приходится примерно по 500 заразившихся коронавирусом.
Рекордный с апреля суточный прирост случаев смерти людей с COVID-19 зафиксировали в Италии, где за последние 24 часа скончались 580 инфицированных. 6 ноября в стране выявили рекордный c начала пандемии суточный прирост заболевших COVID-19 – более 37,8 тысяч.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических расстройств.
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