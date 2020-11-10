Пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических расстройств

10 ноября 2020, 20:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Эпидемия COVID-19 стала причиной более частого возникновения психических расстройств. Такой вывод сделал Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса.
Была проанализирована статистика об оказании помощи врачей более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Сведения взяты из электронных медкарт.
Из исследования стало понятно, что у больных коронавирусом чаще наблюдаются тревожные расстройства, бессонница и деменция. При этом люди, у которых есть отклонения в психике, имеют более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с исследованиями других специалистов.
Ученый отметил, что пандемия "испанки" в начале прошлого века вызвала значительное увеличение числа неврологических и психиатрических расстройств.
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