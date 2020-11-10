Макрон считает необходимым реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости реформировать Шенгенскую зону.

По его словам, таким образом европейские страны дадут оперативный и скоординированный ответ терроризму. По мнению французского лидера, этот ответ должен включать разработку общих баз данных, обмен информацией между странами ЕС и укрепление внутренней системы безопасности.

Макрон назвал терроризм европейской реальностью, на которую «мы должны дать ответ».

Ранее Лукашенко предложил Макрону помочь улучшить отношения с мусульманами.

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