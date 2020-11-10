Путин обсудил с Эрдоганом договоренности по Нагорному Карабаху

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10 ноября 2020, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили договоренности РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые «создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин и Эрдоган в ходе состоявшегося по инициативе турецкой стороны разговора, также обсудили вопросы сотрудничества на сирийском направлении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у России и Турции равные роли в карабахском урегулировании.