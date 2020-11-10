Алиев считает, что у России и Турции равные роли в карабахском урегулировании

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10 ноября 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ильхам Алиев. Фото: сайт президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку всегда хотел и добился одинаковой роли России и Турции в решении карабахского конфликта.

Азербайджанский лидер отметил, что в ходе разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, обсуждалась совместная турецко-российская деятельность по контролю за режимом прекращения огня. Алиев назвал это «новым форматом сотрудничества в регионе».

«Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте», – заявил Алиев.

Также сообщается, что президент Азербайджана принял во вторник в Баку глав МИД, Минобороны и разведки Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет вместе с Россией следить за прекращением огня в Карабахе.