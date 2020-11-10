Эксперт Трухачев объяснил, почему Армения может стать для России «смягченной Грузией»

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10 ноября 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Россия смогла сохранить присутствие в Закавказье, Запад оказался не у дел, и наверняка попытается сказать свое слово. Так доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев прокомментировал прекращение войны в нагорном Карабахе.

Эксперт считает, что соглашение явно в пользу Азербайджана и стоящей за ним Турции, и явно не в пользу Армении. Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев тактически добился своего.

«Но в то же время теперь Эрдоган ограничил ему свободу действий. Зависимость Азербайджана от Турции существенно выросла. Эрдоган заинтересован в полном контроле над Азербайджаном. Алиев достиг успеха во многом благодаря Турции. И теперь придет черед расплачиваться за это. Вероятно, прямые турецкие ставленники постепенно займут ключевые посты, а внешняя политика Азербайджана будет контролироваться из Анкары», – считает Трухачев.

Что касается России, то, по словам эксперта, она никак не могла четко обозначить свои интересы.

«И лишь когда замаячила перспектива «раздела» Закавказья между Турцией и Западом, сказала свое слово. Очевидно, пригрозив чем-то обеим сторонам», – считает эксперт.

Он также отметил, что теперь есть риск, что армяне взвалят на Россию часть вины, и на смену Пашиняну придет другой прозападный политик, в результате чего Армения станет теперь для России «смягченной Грузией».