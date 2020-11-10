Молдавские аграрии заявили о поддержке Додона

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10 ноября 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Сельхозпроизводители Молдавии выступили с заявлением о том, что действующий президент Игорь Додон является единственным президентом, который понимает, что в аграрной стране нужно уделять фермерам особое внимание.

В заявлении сельхозпроизводителей говорится, что если Майя Санду станет президентом, то с 1 января 2021 года они уже не смогут экспортировать свою продукцию на российский рынок.

Аграрии напомнили, что Санду летом 2019 года, будучи премьер-министром, отказалась выделять средства для компенсации потерь, причиненных стихийными бедствиями. Представители АПК Молдавии отмечают, что именно благодаря договоренностям Игоря Додона с российскими властями, они могут продавать свою продукцию в России, которая при этом не облагается таможенными пошлинами.

Ранее Додон заявил, что Молдавию ждет кризис из-за инициатив Санду.