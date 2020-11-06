Додон заявил, что Молдавию ждет кризис из-за инициатив Санду

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6 ноября 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Возможная политическая нестабильность после второго тура президентских выборов в Молдавии может привести к социальной напряженности. Об этом заявил независимый кандидат, действующий глава государства Игорь Додон.

Он, в частности, заявил о перспективах прекращения выплаты заработной платы, пенсий и пособий гражданам. Додон связывает такую возможность с тем, что в существующих условиях недопустимы роспуск парламента и отставка правительства, как того требует его конкурент Майя Санду.

«Не хочу никого пугать, но такова реальность», – сказал Додон, добавив, что сейчас руководство страны справляется с кризисом.

Ранее Додон заявил, что у его оппонента не получится создать Европу внутри Молдавии.