Додон заявил, что Молдавию ждет кризис из-за инициатив Санду
6 ноября 2020, 13:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Возможная политическая нестабильность после второго тура президентских выборов в Молдавии может привести к социальной напряженности. Об этом заявил независимый кандидат, действующий глава государства Игорь Додон.
Он, в частности, заявил о перспективах прекращения выплаты заработной платы, пенсий и пособий гражданам. Додон связывает такую возможность с тем, что в существующих условиях недопустимы роспуск парламента и отставка правительства, как того требует его конкурент Майя Санду.
«Не хочу никого пугать, но такова реальность», – сказал Додон, добавив, что сейчас руководство страны справляется с кризисом.
Ранее Додон заявил, что у его оппонента не получится создать Европу внутри Молдавии.
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