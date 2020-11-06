Додон считает, что у его оппонента не получится создать Европу внутри Молдавии
6 ноября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его оппонент Майя Санду не сможет создать европейские условия жизни внутри республики без поддержки в парламенте.
Баллотирующийся на пост главы Молдавии во второй раз, Додон отметил, что многие голосуют, исходя из геополитики, рассчитывая, что в результате победы Майи Санду, Молдавия станет полноценной европейской страной.
«Не будет никакой Европы. У нее нет такой возможности, нет поддержки в парламенте, нет способностей изменить ситуацию к лучшему», - заявил Додон, добавив, что акцент нужно сделать на стабильность, а не обещания европейского будущего.
Ранее Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента Молдавии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.