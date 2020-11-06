Додон считает, что у его оппонента не получится создать Европу внутри Молдавии

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6 ноября 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Додон. Фото: сайт президента РМ.

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что его оппонент Майя Санду не сможет создать европейские условия жизни внутри республики без поддержки в парламенте.

Баллотирующийся на пост главы Молдавии во второй раз, Додон отметил, что многие голосуют, исходя из геополитики, рассчитывая, что в результате победы Майи Санду, Молдавия станет полноценной европейской страной.

«Не будет никакой Европы. У нее нет такой возможности, нет поддержки в парламенте, нет способностей изменить ситуацию к лучшему», - заявил Додон, добавив, что акцент нужно сделать на стабильность, а не обещания европейского будущего.

Ранее Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента Молдавии.