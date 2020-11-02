Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента Молдавии

Аргументы Недели → В мире 13+

2 ноября 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент Молдавии Игорь Додон, Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 2 ноября, в рамках брифинга выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента страны, который запланирован на 15 ноября.

Во второй тур выборов действующий лидер Молдавии по итогам первого тура голосования вышел с главой проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду. Второй тур выборов был назначен из-за того, что ни один кандидат на пост президента не набрал больше 50% голосов.

"Я уверен, что победа будет наша", – заявил Игорь Додон. По словам политика, его команда сможет мобилизовать электорат во втором туре.