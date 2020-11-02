Додон выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента Молдавии
2 ноября 2020, 13:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Действующий президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 2 ноября, в рамках брифинга выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов президента страны, который запланирован на 15 ноября.
Во второй тур выборов действующий лидер Молдавии по итогам первого тура голосования вышел с главой проевропейской Партии действия и солидарности Майей Санду. Второй тур выборов был назначен из-за того, что ни один кандидат на пост президента не набрал больше 50% голосов.
"Я уверен, что победа будет наша", – заявил Игорь Додон. По словам политика, его команда сможет мобилизовать электорат во втором туре.
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