Политолог Бредихин считает, что во втором туре выборов в Молдавии будет «намного жарче»

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2 ноября 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

выборы в Молдавии, Grigorepopescu/Xinhua

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин в понедельник в ходе беседы с журналистами поделился мнением о том, как будет развиваться ситуация ко второму туру президентских выборов в Молдавии.

Ранее сегодня стало известно, что экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на прошедших накануне выборах президента страны с 35,42% голосов и обходит действующего лидера республики Игоря Додона, набравшего 33,16%. Сообщается, что Молдавию ожидет второй тур выборов, поскольку ни один из кандидатов на пост не набрал более 50% голосов.

Антон Бредихин в беседе с Радио Sputnik предположил, что в Молдавии был мобилизован не весь электорат обоих политиков, вследствие чего во втором туре ситуация будет "намного жарче". По мнению политолога, ожидается большая битва за голоса других кандидатов. Он не исключил, что кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый и кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов выступят и призовут своих избирателей отдать голоса за Саду или Додона. Вероятно, будет заметно "гигантское давление" со стороны Европы, которая продемонстрирует желание увидеть Санду президентом Молдавии.