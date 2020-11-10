Дональд Трамп сообщил о «большом прогрессе» в выборах США

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10 ноября 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дональд Трамп, Chris Kleponis/globallookpress.com

Лидер США Дональд Трамп заявил о "большом прогрессе" в борьбе за итоги президентских выборов. По его словам, первые результаты исков по голосованию на выборах главы государства будут известны на следующей неделе.

"Сделаем Америку снова великой", — написал Трамп в Twitter, сообщает RT. Действующий президент США уверен в победе.

Генпрокурор США потребовал расследовать нарушения на выборах.