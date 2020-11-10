Лукашенко обсудил с Мишустиным проблемы в экономической сфере

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10 ноября 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко и Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Сообщается, что белорусскому лидеру позвонил Мишустин. Стороны обсудили все актуальные вопросы в экономической сфере.

«Кроме того, шла речь о ситуации с коронавирусом и противодействии распространению этой инфекции», – говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия, которые до конца года не создадут профсоюзы.