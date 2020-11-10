Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия, которые до конца года не создадут профсоюзы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что частные предприятия, которые до конца 2020 года не создадут у себя профсоюзы по предложениям провластной Федерации профсоюзов, ликвидируют.
Ранее сегодня в рамках встречи с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой Александр Лукашенко напомнил о своем требовании создать на всех частных предприятиях республики профсоюзные организации. Политик заявил, что внести эти предложения следует обязательно. "Шутить мы не будем", – отметил белорусский лидер.
Также во вторник Лукашенко отметил, что "протестуны" и "беглые" политики, уехавшие из родной страны в Польшу и Литву, не смогут взять Белоруссию "тепленькой".
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