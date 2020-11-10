Лукашенко заявил, что Белоруссию «тепленькой» не возьмут

Белорусский президент Александр Лукашенко днем во вторник, 10 ноября, заявил, что "протестуны" и "беглые" политики, уехавшие из родной страны в Польшу и Литву, не смогут взять Белоруссию "тепленькой".
По словам Лукашенко, беглые политики и участники акций протеста, которые сейчас находятся в Литве и Польше, рассчитывают, что к весне 2021 года экономика страны обвалится, после чего они придут и возьмут Белоруссию "тепленькой".
Глава страны заявил, что у вышеуказанных личностей ничего не выйдет. В рамках встречи с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой Александр Лукашенко подчеркнул: "Мы выстоим. Но будет непросто".
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