Лукашенко заявил, что Белоруссию «тепленькой» не возьмут

Аргументы Недели → В мире 13+

10 ноября 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СБ Беларусь сегодня

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Белорусский президент Александр Лукашенко днем во вторник, 10 ноября, заявил, что "протестуны" и "беглые" политики, уехавшие из родной страны в Польшу и Литву, не смогут взять Белоруссию "тепленькой".

По словам Лукашенко, беглые политики и участники акций протеста, которые сейчас находятся в Литве и Польше, рассчитывают, что к весне 2021 года экономика страны обвалится, после чего они придут и возьмут Белоруссию "тепленькой".

Глава страны заявил, что у вышеуказанных личностей ничего не выйдет. В рамках встречи с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой Александр Лукашенко подчеркнул: "Мы выстоим. Но будет непросто".