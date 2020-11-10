Первый пистолет Джеймса Бонда продадут на аукционе

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10 ноября 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

афиша аукционного дома с Бондом и пистолетом на фото: globallookpress.com/ Julien'S Auctions

Пистолет Джеймса Бонда, использовавшийся в самом первом фильме «Бондианы», выставлен на аукцион. Стартовая цена установлена на уровне полутора-двух сотен тысяч долларов.

Аукцион в Беверли-Хиллз объявил аукцион с интересным киношным лотом. На торги выставлен пистолет Walter PP, который был в руках Шона Коннери, игравшего роль Джеймса Бонда в 1962 году. Это был первый фильм «Бондианы».

«Теперь, после смерти легенды фильма, фотография Шона Коннери, на которой он держит пистолет в руке, должна украсить аукционный каталог», — говорит Мартин Нолан. Он председатель аукционного дома, выставившего лот на торги: «Силуэт агента 007 с оружием был знаковым изображением серии Бонда в целом. Различные версии пистолета Walther остались отличительными чертами всей «бондианы».

Оценочная стоимость лота утверждается в пределах 150 — 200 тысяч долларов.